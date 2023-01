Operação contra envolvidos atos terroristas em Brasília será 'permanente', diz Polícia Federal

A Operação 'Lesa Pátria' será "permanente". Pelo menos é o que afirma a Polícia Federal, nesta sexta-feira (20), sobre a ação que busca responsabilizar judicialmente as pessoas que financiaram, participaram ou fomentaram os atos golpisas nos prédios dos Poderes, em Brasília, no último dia 8 de janeiro. As informações são do Antagonista.

Na manhã de hoje, foram cumpridos oito mandados de prisão preventiva, além de 16 buscas e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal e Pará.

'Ramiro dos Caminhoneiros', que chegou a ser candidato a deputado federal em São Paulo, foi uma das quatro pessoas presas.