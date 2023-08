General Gonçalves Dias, ex-ministro do GSI, depõe à CPMI de 8 de janeiro nesta quinta-feira

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro, ouve o depoimento do general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, nesta quinta-feira (31). Ao todo, 21 requerimentos - tanto de parlamentares da oposição como da base do governo - pediam a convocação do militar. Inicialmente, 13 foram rejeitados, mas na sessão seguinte sete foram aprovados e um não foi apreciado.

Para parlamentares, o ex-ministro é "peça chave" para explicar a atuação do órgão durante os ataques ao Palácio do Planalto. Imagens de câmeras de segurança mostram o general dentro do Palácio do Planalto no dia das invasões. Em algumas imagens, ele conversa com invasores.

O senador Magno Malta (PL-ES), por exemplo, considera importante o depoimento de Gonçalves Dias para que a CPMI possa "chegar o mais próximo possível da verdade dos fatos que envolveram as depredações de instalações, da cronologia da circulação de informações anteriores ao desencadeamento dos atos, bem como as suas causas primárias e o desenvolvimento da apuração destes delitos".