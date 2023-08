Durante CPMI do 8 de Janeiro, Marco Feliciano grita com Soraya Thronicke e gera confusão; vídeo

Uma confusão ocorreu nesta terça-feira (8) na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, no Congresso Nacional. O deputado federal Marco Feliciano (PL-SP) se irritou com um comentário feito pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) e bateu em uma das bancadas do Plenário.

O momento de tensão aconteceu durante o depoimento do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, que foi ouvido nesta terça pelo colegiado.

Na ocasião, Marco Feliciano fez um discurso em defesa a Anderson Torres. Depois da fala, o deputado inciou uma discussão com Soraya. Não ficou claro o motivo da briga, porque os microfones do Plenário não captaram os áudios dos dois parlamentares. A confusão se intensificou quando ambos começaram a gritar e Feliciano bateu com força na bancada.

Pelas imagens da TV Senado, é possível ver Feliciano apontando o dedo contra Soraya e levantando em seguida, enquanto outros parlamentares tentam apaziguar os ânimos. O deputado ainda acusou Thronicke de ter “colocado o dedo em seu nariz”.