Deltan Dallagnol é aconselhado a deixar o país pelo deputado Marco Feliciano

Depois de ter o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ex-deputado Deltan Dallagnol foi aconselhado, nesta sexta-feira, 09, a deixar o país. O ex-procurador da Lava Jato pode ter que devolver quase R$ 3 milhões aos cofres públicos.

O deputado Marco Feliciano foi quem deu conselho para Dallagnol, depois de assistir a um vídeo do ex-deputado: “Pela manhã, assisti um vídeo do meu irmão em Cristo Deltan Dallagnol. Confesso, fiquei sensibilizado”.

“Busque asilo político em um país onde a democracia seja plena. Você tem documentos de sobra para justificar o pedido. Já tomaram seu mandato, irão dilapidar seu patrimônio. Há um processo de vingança em andamento. E logo depois de você, serão outros”, afirmou disse Feliciano.

No vídeo citado por Feliciano, Dallagnol faz críticas a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que rejeitou recurso do ex-deputado contra decisão do Tribunal de Contas da União (TCU), a última na quarta-feira, 07.

Dallagnol foi condenado pelo pagamento de diárias, passagens e gratificações à força-tarefa da Lava Jato no Paraná. O prejuízo foi calculado em R$ 2,8 milhões.

Ele foi cassado após entendimento do TSE de que o ex-procurador deixou o Ministério Público Federal antes da análise de representações contra ele que poderia torná-lo inelegível.