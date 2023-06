Deputado Deltan Dallagnol é investigado e presta depoimento à PF nesta sexta-feira (2)

A Polícia Federal (PF) confirmou à reportagem da CNN que o deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) vai prestar depoimento virtual à PF, na tarde desta sexta-feira (2), por volta das 15h (horário de Brasília). Ele está sendo investigado por falar que questionam de forma duvidosa a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de cassar seu mandato com base na Lei da Ficha Limpa.

Dallagnol perdeu o mandato no dia 16 de maio após decisão do TSE. A Justiça invalidou o registro de candidatura dele, o que levou Deltan a perder o cargo na Câmara dos Deputados. Na ocasião, o placar foi de sete a zero.

Segundo a apuração da CNN, o depoimento do deputado foi solicitado pela Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores, a pedido do Supremo Tribunal Federal (STF). O chamado teria ocorrido na terça-feira (30) quando ele apresentou também à Corregedoria da Câmera o recurso contra a cassação.

Defesa

Deltan alegou que o TSE tomou “posse de forma fraudulenta" das prerrogativas parlamentares ao cassar a sua candidatura, declarando a perda do mandato. Ele também citou em sua defesa que a Corte “não se limitou a aplicar a lei eleitoral vigente em nossa ordem jurídica”.

O deputado afirmou que não existe regras que obriguem um “afastamento” provisório de procuradores, e que ele tinha, sim, o direito de pedir a exoneração do cargo do Ministério Público para se candidatar nas eleições de 2022.

Oposição

Os ministros acreditam que Dallagnol teria pedido a exoneração do MPF para escapar de processos administrativos que poderiam resultar em sua inelegibilidade pela Lei da Ficha Limpa.