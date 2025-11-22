Fábio Wajngarten diz que prisão de Bolsonaro é inacreditável: 'Vergonhoso. 26 é logo ali'

O advogado e assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Fábio Wajngarten se pronunciou há pouco no X, afirmando ser "inacreditável" a prisão preventiva decretada nesta manhã pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. "É inacreditável. Num sábado. Com estado de saúde totalmente comprometido. Vergonhoso. 26 é logo ali", escreveu Wajngarten.

A prisão preventiva de Bolsonaro, na manhã deste sábado, teve como justificativa a garantia da ordem pública. Na sexta-feira, 21, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) havia convocado uma vigília em apoio ao ex-presidente. A PF avaliou que o ato representava risco para participantes e agentes policiais, com aglomeração. Além disso, havia o temor de risco para o próprio ex-presidente.