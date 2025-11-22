Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Bia Kicis diz que prisão de Bolsonaro é 'mais uma injustiça colossal'

No post, Kicis também classificou como "brutal" a decisão do ministro Alexandre de Moraes

Estadão Conteúdo
fonte

Deputada federal Bia Kicis em frente a sede da Polícia Federal após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (Valter Campanato/Agência Brasil)

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) afirmou que a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro é "mais uma injustiça colossal", em publicação feita há pouco no X (antigo Twitter). No post, Kicis também classificou como "brutal" a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

"E a justificativa? A vigília convocada por seus aliados. Bolsonaro é inocente e a sua prisão põe em risco a vida do maior líder da direita", disse.

VEJA MAIS

image Bolsonaro violou uso de tornozeleira eletrônica e tinha ‘elevado risco de fuga’, diz Moraes
A decisão ainda não marca o início do cumprimento da pena de reclusão

image Em frente à sede da PF, jornalistas fazem cobertura da prisão de Bolsonaro em Brasília
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes expediu neste sábado, 22, ordem de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado. A ordem de prisão preventiva foi expedida por Moraes. O pedido foi feito pela Polícia Federal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

bia kicis/bolsonaro/prisão/pf/alexandre de moraes/stf
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

entenda

O que acontece após o Supremo manter a prisão preventiva de Bolsonaro?

O último voto foi o ministra Cármen Lúcia

24.11.25 11h48

Líder do PL no Senado diz que Messias terá de conseguir votos com governo

24.11.25 11h03

Julgamento

STF forma maioria para manter prisão preventiva de Jair Bolsonaro

Bolsonaro está detido desde o fim de semana e ocupa uma sala da Superintendência da Polícia Federal em Brasília

24.11.25 10h43

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Lula: País pagou caro por irresponsabilidade de presidente que não quer fazer obra de outro

A crítica foi feita durante a inauguração de uma ponte que liga os municípios de Xambioá (TO) a São Geraldo do Araguaia (PA). A obra se iniciou no governo de Dilma Rousseff e só foi inaugurada agora

18.11.25 14h02

POLÊMICA

Em Belém, Arthur do Val critica culinária paraense e causa polêmica na COP30: 'Comida horrorosa'

Ex-deputado conhecido como “Mamãe Falei” falou sobre a organização da conferência e discutiu com os ministros Guilherme Boulos e Anielle Franco

11.11.25 23h04

BOLSONARO PRESO

Não há o que comemorar quando um ex-presidente da República é preso, diz PSDB

O PSDB afirmou, ainda, que sempre defendeu - e continuará defendendo - que as instituições funcionem com serenidade e equilíbrio

22.11.25 15h32

POLÍTICA

Presidente da CPMI do INSS pede suspensão por seis meses da cobrança de consignado

Viana disse que o pedido de pausa por 180 dias é uma "medida de proteção"

17.11.25 17h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda