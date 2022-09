Ex-mulher de Bolsonaro teve casa pichada e carro apedrejado em Brasília

Ana Cristina Valle, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro (PL) e candidata a deputada distrital pelo PP, teve a casa pichada e o carro apedrejado, em Brasília. No muro da residência da advogada, no Lago Sul, foram escritas as palavras "morte ao Bolsonaro", na noite desta quinta-feira (29). As informações são do G1 Distrito Federal.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Ana Cristina mostra imagens do carro com estilhaços de vidro em seu interior. "Olha o que fizeram comigo", disse.

A Polícia Militar do DF confirmou a ocorrência. Segundo a corporação, a candidata "relatou ter tido seu carro alvejado com uma pedra no momento em que saía de sua garagem", mas não conseguiu identificar o agressor. Os militares informaram ainda que imagens de câmeras de seguança mostram um senhor caminhado na rua e posteriormente jogando uma pedra no carro da vítima.

"A equipe realizou a varredura na residência e nas imediações, mas nenhuma pessoa suspeita foi encontrada. A vítima foi orientada a registrar a ocorrência no órgão responsável", informou a PM, em nota.

As imagens da casa pichada foram postadas pelo filho caçula do presidente, Jair Renan Bolsonaro, em uma rede social.