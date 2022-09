Lula ou Bolsonaro? Maísa declara voto para presidência do Brasil e brinca: 'Primos'

Faltando poucos dias do 1º turno das eleições de 2022, a atriz e apresentadora Maisa Silva revelou pelas redes sociais em quem votará para presidente e atraiu a atenção do candidato. O escolhido da jovem é Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT).

Na publicação, Maisa escreveu na legenda: "TBT para falar que o voto é secreto", com uma foto em que aparece com um look completamente vermelho, a cor 'oficial' do PT. Confira:

Com a repercussão, o presidenciável respondeu e agradeceu o apoio da ex-apresentadora de programas infantis. "Obrigado pela confiança, Maisa. Vamos juntos!", escreveu Lula. Porém, ao perceber que foi 'notada' pelo candidato, a jovem ressaltou que é 'conterrânea' dele e avisou: "Lula, eu nasci em São Bernardo do Campo!", comentou.

O comentário é em referência ao fato de Lula ter vivido mais de 40 anos na cidade localizada no interior de São Paulo e um importante cenário para a carreira política do ex-presidente. Com isso, a interação entre os dois não terminou por aí e Lula replicou "Primos!", para apontar a coincidência. Veja:

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)