Adolescente tatua o nome de Bolsonaro na testa e viraliza; vídeo

O período eleitoral acirra ânimos e provoca intensos debates na sociedade. Mas, até onde vai a sua assiduidade por políticos?

Em Belford Roxo, Baixada Fluminense (RJ), um adolescente de 17 anos viralizou nas redes sociais após tatuar o sobrenome do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) na testa.

No vídeo divulgado inicialmente nas redes sociais do tatuador Leo Caberna, o profissional aparece desenhando o sobrenome do presidente, limpando a testa do cliente e, em seguida, iniciando a tatuagem.

Após a conclusão do processo, o jovem identificado como João Carlos Silva aparece satisfeito com o resultado e informa que essa foi a sua primeira tatuagem. “Rapaziada, acabei de fazer a tatuagem aqui do Bolsonaro. Muito braba, fé para nós”, diz o jovem.