Estagiária é demitida após publicar 'Fux tem que morrer'
Os prints do perfil da estudante foram enviados por um deputado ao RH
Uma estagiária da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) foi demitida após publicar, na manhã da última quarta-feira (10), em seu perfil do X (antigo Twitter) a frase “Fux tem que morrer”. A postagem foi realizada pela jovem após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, votar para absolver o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e mais alguns réus que estão sendo acusados em audiência por golpe de Estado.
A jovem foi descoberta após o deputado distrital Robério Negreiros (PSD) enviar nesta quinta-feira (11) alguns prints da mensagem da estudante para a Diretoria de Recursos Humanos do órgão e pedir providências da Câmara. De acordo com informações do portal Metrópoles, a jovem é estudante do curso de Audiovisual da Universidade de Brasília (UNB) e atuava na área de comunicação da CLDF.
Câmara Legislativa repudiou a publicação
Em nota divulgada pela própria Câmara Legislativa, foi repudiado qualquer discurso de ódio, manifestação ou ataques a autoridades do país. “A CLDF informa que manifestações de estagiários, servidores ou colaboradores em perfis pessoais não representam, em nenhuma hipótese, a posição institucional da Casa”, escreveu.
Além disso, o órgão público informou ainda que tem o compromisso de aplicar as punições cabíveis em casos como esses. “A CLDF mantém rígido compromisso com a ética, a urbanidade e o respeito aos princípios constitucionais, e assegura que eventuais violações à sua política de comunicação são devidamente apuradas, aplicando-se as sanções cabíveis, em conformidade com a legislação e normas internas”, concluiu.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)
