Em voto, Moraes rejeita alegações de nulidade e diz que julgamento é jurídico
Ministro do STF rebateu defesa de réus acusados de participar de trama golpista e afirmou que não houve prejuízo ao direito de defesa
Durante a retomada do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), na manhã desta terça-feira (9), o ministro Alexandre de Moraes rejeitou alegações da defesa de que os réus teriam sido prejudicados no processo.
Segundo ele, não houve qualquer nulidade nos procedimentos, isto é no que se refere a invalidade de um ato jurídico.“O que foi alegado da tribuna foi que a defesa não pôde dizer como estava o rosto de um acareado, se ele abaixava a cabeça, se levantava a mão. Na verdade, estamos em um julgamento jurídico, não um julgamento psicológico”, afirmou Moraes.
O julgamento em curso no STF analisa a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros acusados de envolvimento na organização de um suposto golpe de Estado.
