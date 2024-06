Deputado Éder Mauro recepciona o ex-presidente Bolsonaro no aeroporto internacional de Belém

O deputado federal Éder Maulo está no Aeroporto Internacional de Belém na manhã deste domingo, 30, para recepcionar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que desembarca na cidade, junto com a esposa, Michelle Bolsonaro, para uma agenda de compromissos no Pará. Entre as atividades, está prevista a oficialização de Éder Mauro como pré-candidato do PL à prefeitura de Belém.

O deputado federal está acompanhado do filho, Rogério Barra, que é secretário do PL no Pará, e comenta a expectiva para a programação:

"A expectativa é essa aí, a convocação é para a Doca, mas você vê que o pessoal vem também para o aeroporto para recepcionar. Nós vamos sair em moto carreata. [A Doca] já deve estar abarrotada de patriotas para recebê-los, não só o presidente, mas a sua esposa, Michelle Bolsonaro. A expectativa é muito grande. Quero agradecer a confiança pela missão que ele nos repassa desde Brasília, quando, esta semana, ele divulgou que nós teríamos um pré-candidato a prefeito aqui em Belém".

Já Rogério Barra comenta sobre a presença dos apoiadores no aeroporto: "A gente vê que a maioria na rua são os conservadores, são a Direita, são os Bolsonaristas e, assim também, nas redes sociais. Não é à toa que eles tentam calar a gente com a censura nas redes sociais. Essa é a ditadura da censura que vem sendo implantada no Brasil, mas nós não desistiremos do nosso Brasil. Estaremos firmes para fazer esse enfrentamento e levar a voz do povo para frente, em cima do nosso líder maior, o Bolsonaro".

Além de Éder Mauro e Rogério Barras, também estiveram presentes para recepcionar o ex-presidente e a esposa o deputado estaudal, delegado Toni Cunha, e o deputado federal Lenildo Mendes dos Santos Sertão, mais conhecido como Delegado Caveira.