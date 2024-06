Michelle e Bolsonaro têm compromissos em 5 municípios do Pará; confira agenda

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarca em Belém no próximo domingo, dia 30 de junho, para o início de uma agenda que inclui compromissos em cinco municípios do Pará, durante três dias. Ele visitará o território paraense acompanhado da esposa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, presidente do PL Mulher.

Em Belém, eles participarão do evento "Ato por Democracia e Liberdade", que será realizado na avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, no final da manhã de domingo. Antes, apoiadores devem acompanhar Bolsonaro em uma motociata que sairá do Aeroporto Internacional de Belém em direção à Doca, percorrendo as avenidas Júlio César e Pedro Álvares Cabral.

Conforme a agenda prévia divulgada pela assessoria do PL, a concentração para o "Ato por Democracia e Liberdade" está marcada para iniciar às 9h30. O casal deve desembarcar no aeroporto por volta das 11h e seguir para a Doca. Após o evento principal, Bolsonaro deve almoçar em Icoaraci - o local não foi divulgado.

Na segunda-feira, 1º de julho, Bolsonaro e Michelle terão agenda em Marabá e São Geraldo do Araguaia. Em Marabá, também está prevista uma motocarreata, a partir das 9h30. Já no município de São Geraldo do Araguaia, Jair Bolsonaro visitará as obras de construção da ponte sobre o Rio Araguaia, na BR-153/PA/TO - divisa dos estados de Tocantins e Pará – que foram iniciadas em seu governo.

A agenda do casal Bolsonaro no Pará termina na terça-feira (02.06), em Parauapebas e Canaã, onde ele também participará de eventos com apoiadores.

Em sua passagem pelo Pará, os dois vão oficializar candidaturas do PL nas prefeituras. A visita faz parte de ações estratégicas do Partido Liberal para as eleições de outubro 2024, na qual serão escolhidos prefeitos e vereadores.