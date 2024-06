Bolsonaro em Belém pode anunciar candidato diferente à prefeitura; entenda

A visita do ex-presidente Jair Bolsonaro a Belém no domingo (30) pode significar uma mudança de rumos na intenção de candidatura a prefeito na capital paraense. De acordo com fontes do Partido Liberal (PL), a escolha do candidato em Belém deve seguir a mesma tendência do que ocorreu em Goiânia (GO). Na quarta-feira (19/06), em visita à capital de Goiás, Bolsonaro lançou Fred Rodrigues como pré-candidato à prefeitura. Até então, o nome mais provável era o de Gustavo Gayer, que é deputado federal, mas o PL prefere mantê-lo em Brasília (DF). Para o PL, Eder Mauro pode também não ser o candidato do partido em Belém, pelo mesmo motivo de Gayer, por sua relevância na Câmara dos Deputados para o partido.

O deputado federal Éder Mauro lidera pesquisas de intenção de voto na capital paraense, mas também tem atuação importante para o PL na Câmara dos Deputados.

Com a possível substituição, o filho de Eder, o deputado estadual Rogério Barra, pode ser a alternativa para o partido em Belém.

Programação de Bolsonaro no Pará

Belém - 30 de junho

09h30 - Concentração Doca (evento principal)

11h - Chegada no aeroporto e motocarreata para Doca

Após o evento na Doca, está previsto almoço em Icoaraci

Dia 01/07 - Marabá

09h30 motocarreata e ato público

Dia 02/07

12h em Parauapebas