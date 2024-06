Jair Bolsonaro tem nova data para visitar Belém junto com a ex-primeira-dama

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve retornar a Belém no dia 30 de junho. A capital vai sedear o evento "Ato por Democracia e Liberdade", que contará com a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. O ato ocorre na avenida Visconde de Souza Franco, em Belém. O ex-presidente vem a convite do deputado federal Eder Mauro (PL) e do deputado estadual Rogério Barra (PL). As informações são da assessoria de Eder Mauro.

Após a visita à capital paraense, Bolsonaro deve seguir para outros municípios do Estado, como Marabá, Parauapebas e Canaã dos Carajás onda haverá eventos similares.

O evento tem o objetivo de estabelecer acordos políticos e estratégicos para as eleições municipais de 2024. A presença de Bolsonaro busca fortalecer alianças politicas além de mobilizar apoiadores na região.

O partido Liberal anunciou um crescimento de 400% nas comissões agendadas no estado do Pará. Passando de 22 para 105 comissões em 2024.

VEJA MAIS

Visita adiada

A visita de Bolsonaro a Belém estava marcada para maio, poremm o ex-presidente teve que cancelar toda a sua agenda de viagens por recomendações médicas. Na época, ele foi diagnosticado com um caso de erisipela, a mesma infecção bacteriana que o atingiu em novembro de 2022.

*(Iury Costa, estagiário sob a supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de política e economia)