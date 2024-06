PF conclui que Adélio Bispo agiu sozinho em ataque a Bolsonaro

A Polícia Federal (PF) concluiu, nesta terça-feira (11/06), que o advogado de Adélio Bispo — autor da facada em Bolsonaro, em 2018 — possui atuação junto ao crime organizado por meio da maior facção do Brasil: o Primeiro Comando da Capital (PCC). O advogado foi alvo de busca e apreensão hoje, na última fase da operação.

As investigações da PF apontam, no entanto, que Adélio Bispo agiu sozinho na tentativa de homicídio do então candidato à presidência pelo PL seis anos atrás, em Minas Gerais. A informação foi divulgada pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, durante um encontro com jornalistas em Brasília, nesta manhã.

Para a PF, o caso é considerado encerrado.