Visita de Bolsonaro deve abrir discussão sobre o futuro da direita no Pará, afirma PL

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro chegam a Belém no dia 30 de junho. Após a visita à capital paraense, o casal deve seguir para outros municípios do Estado, como Marabá, Parauapebas e Canaã dos Carajás, onda haverá eventos similares.

A visita do ex-presidente a Belém faz parte de ações estratégicas do Partido Liberal (PL). Segundo a assessoria do PL, durante a visita, deve estar em pauta a discussão sobre os rumos da direita e do Partido Liberal no Pará.

A programação em Belém está marcada para o dia 30 de junho e começará com uma concentração de apoiadores na avenida Visconde de Souza Franco, às 9h30.

A agenda terá a chegada do casal Bolsonaro ao Aeroporto Internacional de Belém às 11h, de onde partirão em uma moto carreata até a Doca.

Em Belém, a programação se encerra após um almoço em Icoaraci. No dia 1º de julho, Bolsonaro estará em Marabá, onde liderará uma motociata e realizará um ato público às 9h30. No dia seguinte, 2 de julho, Bolsonaro chegará a Parauapebas, onde está previsto um evento às 12h.

Programação

Belém - 30 de junho

09h30 - Concentração Doca (evento principal)

11h - Chegada no aeroporto e motocarreata para Doca

Após o evento na Doca, está previsto almoço em Icoaraci

Fim da programação pública em Belém

Dia 01/07 - Marabá

09h30 motocarreata e ato público

Dia 02/07

12h em Parauapebas

*(Iury Costa, estagiário sob a supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)