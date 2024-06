Bolsonaro desembarca no Pará para oficializar pré-candidatos do PL

O ex-presidente Jair Bolsonaro e sua esposa Michelle Bolsonaro iniciam neste domingo (30) uma agenda de compromissos no Pará. O primeiro deles é o “Ato por Democracia e Liberdade”, na Avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, em Belém. Até o dia 2 de julho, o casal percorrerá mais quatro municípios. As visitas fazem parte de uma estratégia do Partido Liberal (PL) para fortalecer suas bases no estado e preparar o terreno para as eleições de 2024, já de olho em 2026.

O casal Bolsonaro desembarca na capital paraense por volta das 11h e segue direto para a Doca. Os apoiadores devem acompanhar Bolsonaro e Michelle em uma motociata, que partirá do Aeroporto Internacional de Belém, local de desembarque do casal. O percurso será pelas avenidas Júlio César e Pedro Álvares Cabral. Já a concentração para o ato na Doca começará às 9h30. Após o evento, Bolsonaro e Michelle almoçam em Icoaraci.

No ato em Belém, Bolsonaro oficializará o nome do deputado federal Éder Mauro como pré-candidato do PL à prefeitura de Belém. Ao Grupo O Liberal, Eder Mauro diz que é “uma honra ter o apoio e a confiança” de Bolsonaro, a quem ele se refere como “grande amigo e respeitado líder da direita conservadora no Brasil”. Segundo ele, Bolsonaro lhe dá hoje “uma desafiadora missão a cumprir”, diz, sobre a sua pré-candidatura à prefeitura de Belém.

Éder Mauro é pré-candidato à prefeitura de Belém (VINICIUS LOURES/CÂMARA DOS DEPUTADOS)

A confirmação do nome de Éder Mauro ocorreu na última sexta-feira (28), após especulações de que, por uma possível questão estratégica, o escolhido do PL em Belém poderia ser Rogério Barra, filho de Eder Mauro. Botando fim aos rumores, Bolsonaro gravou um vídeo convidando os apoiadores para sua agenda no Pará. Nele, Bolsonaro se refere a Éder Mauro como “nosso candidato a prefeito” e convida para “o ato pela pré-candidatura”, em Belém.

Agenda segue pelo sudeste do Pará

Na segunda-feira, 1º de julho, a agenda de Bolsonaro continua em Marabá e São Geraldo do Araguaia. Em Marabá, também está prevista uma motocarreata. A concentração está marcada paras as 16h. Às 18h, Bolsonaro participa de um evento organizado pelo deputado estadual Toni Cunha, na praça Duque de Caxias, na Velha Marabá. Na ocasião, Cunha deve receber as bênçãos de Bolsonaro para pleitear o cargo de prefeito de Marabá.

Para Cunha, a expectativa para a agenda “é das melhores”. Segundo ele, “uma multidão se mobiliza espontaneamente por toda a região”. Ele acrescenta: “de fato, o (ex) presidente (Bolsonaro) é tratado como um pop star, um fenômeno, um grande líder, um homem que toca no coração de milhares de pessoas. Sem sombra de dúvida, nós vamos ter o maior evento político da história de Marabá em 111 anos de existência”, diz Toni Cunha.

Toni Cunha é pré-candidato à prefeitura de Marabá (Ascom/Alepa)

Antes, pela manhã, Bolsonaro cumpre agenda em São Geraldo do Araguaia, município a cerca de 130 km de Marabá. Lá, ele visitará as obras de construção da ponte sobre o Rio Araguaia, na BR-153/PA/TO - divisa dos estados de Tocantins e Pará – que foram iniciadas em seu governo. Ele também participa do lançamento oficial da pré-candidatura de Regivaldo Bala à prefeitura de São Geraldo. A agenda está marcada para às 8h.

Na terça-feira (2), Bolsonaro e Michelle estarão nos municípios de Parauapebas e Canaã dos Carajás. Em Parauapebas, às 8h, Bolsonaro formaliza a pré-candidatura do médico e empresário Felipe Augusto, conhecido como Dr. Felipe, à prefeitura de Parauapebas. O evento acontece no km 63 da rodovia PA 275, que dá acesso à Canaã dos Carajás. Lá, o nome apoiado por Bolsonaro será Jeová Andrade, ex-prefeito de Canaã.

Agenda visa preparar terreno para eleições

Conforme apurado pelo Grupo O Liberal, além dos eventos públicos e visitas a obras, a agenda inclui encontros com líderes locais e reuniões estratégicas. A visita ao Pará é vista como uma oportunidade para Bolsonaro manter a conexão com seus seguidores e promover a agenda ‘conservadora’, além de reafirmar seu compromisso com o estado e destacar seus feitos durante o período em que esteve na presidência.

Na prática, o principal objetivo da visita ao Pará é preparar o terreno para as eleições. O PL deve disputar a prefeitura em 35 municípios paraenses. A ideia é que a presença de Bolsonaro ajude a engajar simpatizantes, na expectativa de conversão aos pré-candidatos. A presença de Michelle também é estratégica. Além de presidente do PL Mulher, ela é tida como uma figura popular entre os apoiadores, reforçando a imagem de família que o ex-presidente busca transmitir.

Rogério Barra, secretário do PL no Pará, defende a vinda de Bolsonaro como fortalecimento da base. "Estamos vivendo um momento muito importante para a direita no Pará, fortalecendo o PL em vários municípios. Bolsonaro, inclusive, vai visitar as cidades paraenses onde ele venceu nas últimas eleições", diz. Ele cita as eleições de 2024 como preparação para 2026. "Nosso principal objetivo é eleger Bolsonaro em 2026".

Já Ágatha Barra, presidente do PL Mulher de Belém, aponta Michelle como uma liderança na política. “Diferente do que a esquerda insiste em propagar, o Partido Liberal tem um compromisso sério com as mulheres. O trabalho desenvolvido pela presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, é um exemplo para todas nós que atuamos no meio político, que estimula e fortalece a participação da mulher na política”, diz.

Veja todos os pré-candidatos do PL à prefeituras no Pará:

Abaetetuba - Marcos Miranda Altamira - Mazio Bandeira Augusto Corrêa - Enfermeiro Vando Bannach - Carlinhos do Povão Belém - Delegado Éder Mauro Belterra - Eduardo Paiva Bragança - Jander Vale Breves - Serafim Canaã dos Carajás - Jeová Andrade Cametá - Jáder Frederico Capanema - Zé Emídio Castanhal - Pedro Coelho Dom Eliseu - Luís Lima Faro - Alexandre Guerreiro Igarapé Açú - Zeca da Poty Marabá - Toni Cunha Medicilândia - Valdilene Lambert Nova Esperança do Piriá - Dr. Waslley Pessoa Pacajá - Dalton Scherr Paragominas - Hesinho Moreira Parauapebas - Doutor Felipe Piçarra - Luciano Euzebio Placas - Erlon do Posto Rio Maria - Wilker Lopes Rondon do Pará - Dr. Marciano Rurópolis - Andson da Rio Verde Salinópolis - Zé Carlos Casemirão Santarém - JK do Povão São Félix do Xingu - Silvio Terraço Hotel São Geraldo do Araguaia - Regivaldo Bala Tucumã - César Mendonça Tucuruí - Leandro Maramaldo Trairão - Dr. Jorgemar Uruará - Matheus Sousa Xinguara - Enric Lauriano

Fonte: Partido Liberal - Pará