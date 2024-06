VÍDEO: Bolsonaro confirma Éder Mauro como pré-candidato à Prefeitura de Belém pelo PL

Em vídeo publicado nas redes sociais, o ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou o nome do deputado federal Éder Mauro como pré-candidato à Prefeitura de Belém nas eleições municipais de outubro deste ano pelo Partido Liberal (PL). O lançamento da pré-candidatura será neste domingo, 30 de junho, durante a visita de Bolsonaro e da mulher dele, a ex-primeira-dama Michelle, à capital paraense.

"Nesse próximo domingo, dia 30, estaremos em Belém, pela manhã, no ato pela pré-candidatura, do nosso candidato a prefeito, delegado Éder Mauro", disse Bolsonaro, na gravação, publicada no perfil do ex-presidente no Instagram e também nos perfis de políticos apoiadores, entre eles o próprio Éder Mauro.

No vídeo, Bolsonaro também anuncia a agenda que cumprirá no Pará, durante três dias. Além de Belém, no domingo, ele e Michelle visitarão São Geraldo Araguaia e Marabá, na segunda-feira (01.07). No dia seguinte, terça-feria (02.06), eles têm compromissos em Parauapebas. Inicialmente, também foi informado por fontes do PL que o casal passaria por Canaã dos Carajás, mas o município ainda não foi confirmado na programação divulgada por Bolsonaro.

"A todos vocês, muito obrigado pelo apoio, pela consideração, pelo carinho, e convido vocês a participarem desse evento, pelo nosso município, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil. Até lá se Deus quiser. Um abraço a todos!", disse Bolsonaro após divulgar a agenda no Pará.

Os compromissos do ex-presidente e da ex-primeira-dama fazem parte de ações estratégicas do Partido Liberal para as eleições de outubro 2024, na qual serão escolhidos prefeitos e vereadores. No Pará, os dois vão oficializar candidaturas do PL em prefeituras do estado.