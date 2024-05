Morre deputada federal Amália Barros, vice-presidente do PL Mulher, aos 39 anos

Na madrugada deste domingo (12/05), aos 39 anos, morreu a deputada federal Amália Barros (PL-MT). O falecimento da parlamentar foi anunciado por meio de uma nota de pesar compartilhada em suas redes sociais. Amália, também vice-presidente do PL Mulher, encontrava-se internada desde o início do mês de maio, após passar por um procedimento cirúrgico para remoção de um nódulo no pâncreas.

Enquanto esteve hospitalizada, a deputada foi submetida a diversos procedimentos médicos, incluindo a remoção do tumor. No dia 4 de abril, passou por uma segunda cirurgia, denominada "reabordagem cirúrgica", e saiu dela "estável, consciente e respirando naturalmente". Na terça-feira (07/05), foi submetida a uma drenagem das vias biliares e, na sexta-feira (10/05), a um procedimento de radiointervenção adicional. De acordo com o boletim médico do último sábado (11/05), a deputada continuava em estado grave e sob cuidados intensivos.

VEJA MAIS

A congressista, que também exercia o cargo de vice-presidente do PL Mulher, mantinha uma relação de amizade e colaboração com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). No sábado, Michelle utilizou as redes sociais para solicitar apoio em forma de orações pela recuperação de Amália. Durante uma reunião do partido em Aracaju, Sergipe, Michelle relembrou a presença e importância da amiga. "Nossa deputada Amália Barros, nossa vice-presidente, foi fazer uma cirurgia do pâncreas e está em estado grave", comentou Michelle no início do evento, e disse que acreditava "em um milagre muito grande na vida" da colega.

Homenagem feita por Michelle Bolsonaro neste domingo (Instagram @michellebolsonaro)