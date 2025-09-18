Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Conferência Internacional de Direito Ambiental abre com palestra do ministro Herman Benjamin

Evento realizado pela OAB em Belém também contou com a conferência do advogado português Ludovino Lopes

O Liberal
fonte

Vice-presidente da OAB Nacional, Felipe Sarmento: "O que se discute sobre rios, florestas e cidades não é assunto de nicho, é matéria de vida comum, de estabilidade institucional, de economia organizada sob a lei” (Foto: Conselho Federal da OAB / Divulgação)

Advogados, magistrados e estudantes participaram, nesta quinta-feira (18), da abertura da VII Conferência Internacional de Direito Ambiental, realizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), por meio da Comissão Nacional de Direito Ambiental e da Comissão Especial da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. O encontro segue nesta sexta-feira (19), no Auditório Desembargadora Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos, no Tribunal de Justiça do Pará (TJPA).

Durante a solenidade de abertura, compuseram a mesa de honra o vice-presidente da OAB Nacional, Felipe Sarmento; o presidente da OAB-PA, Sávio Barreto; a vice-presidente da Ordem, Brenda Araújo; a secretária-geral da Seccional, Eva Franco; o secretário-geral adjunto, Alexandre Scherer; o tesoureiro da OAB-PA, Tiago Sefer; o vice-presidente do TJPA, Luiz Gonzaga Neto; o presidente da OAB-AP, Israel da Graça; além de outras autoridades e representantes da advocacia e da magistratura.

image Presidente da OAB-PA, Sávio Barreto, na abertura da VII Conferência Internacional de Direito Ambiental, realizada pelo Conselho Federal da OAB, em Belém (Foto: Conselho Federal da OAB / Divulgação)

Anfitrião do evento em Belém, o presidente Sávio Barreto destacou a satisfação em sediar a conferência na capital paraense. “Fico muito grato por, finalmente, realizarmos este evento pelo qual nós trabalhamos durante muito tempo. Desejo que todos possam desfrutar das palestras que serão proferidas hoje e durante o dia inteiro amanhã. Aproveitem e contem com a OAB para construirmos uma advocacia cada vez mais forte, cada vez mais viva e cada vez mais defensora do meio ambiente da nossa querida Amazônia”, pontuou.

 

Justiça e meio ambiente

O vice-presidente da OAB Nacional, Felipe Sarmento, ressaltou a importância de incluir o tema ambiental no debate jurídico. Em nome do presidente do Conselho Federal, Beto Simonetti, ele afirmou: “O que se discute sobre rios, florestas e cidades não é assunto de nicho, é matéria de vida comum, de estabilidade institucional, de economia organizada sob a lei”.

O representante da instituição também destacou o papel da OAB, cuja missão, segundo ele, está definida na Constituição e no Estatuto: defender a ordem jurídica, preservar o Estado Democrático de Direito e aperfeiçoar as instituições. “A advocacia é função indispensável à Justiça. E quando falamos de meio ambiente, esse mandato vem a corpo concreto”, completou Felipe Sarmento.

Já o vice-presidente do TJPA e presidente em exercício durante a abertura, Luiz Gonzaga Neto, afirmou que a conferência também se insere como preparação para os debates sobre o clima que acontecerão durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), a ser realizada em Belém, em novembro. Ele ressaltou que o sistema de Justiça precisa estar à altura dos desafios ambientais e destacou que a Corte vem promovendo mudanças estruturais na administração de prédios e recursos, além de inovações na atividade judicial.

Programação

A primeira palestra da noite foi ministrada pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Herman Benjamin. Ele abordou o direito ambiental e o direito das mudanças climáticas. “O Brasil está hoje entre os três ou cinco países com maior produção em direito ambiental do mundo”, destacou.

“É uma doutrina muito válida, abordando os vários domínios do direito ambiental, mas também sob perspectivas diferentes, dos povos indígenas, aspectos internacionais, tudo hoje é tratado pela Doutrina Brasileira”, continuou. No entanto, ele lembrou que, para o sucesso do direito ambiental, não basta ter lei e doutrina: é preciso garantir sua efetiva implementação.

O advogado português Ludovino Lopes, com vasta atuação na área ambiental e mudanças climáticas, foi o segundo a palestrar. Ele destacou a evolução histórica do direito ambiental, que nasceu voltado à proteção de bens jurídicos e hoje se consolida nas constituições, ao mesmo tempo em que começa a surgir uma nova vertente: o direito climático. “Se antes falávamos da função social da propriedade, agora precisamos falar também da função ambiental e, por que não, da função climática da propriedade”, afirmou.

image Em Belém, VII Conferência Internacional de Direito Ambiental homenageia advogado Reynaldo Silveira pela trajetória na advocacia (Foto: Conselho Federal da OAB / Divulgação)

O encontro reúne especialistas, estudantes, autoridades e profissionais para debater os principais desafios e soluções para a proteção ambiental na Amazônia. Ainda durante a abertura da conferência, a OAB Nacional e a OAB-PA prestaram homenagem ao advogado Reynaldo Silveira, que recebeu uma placa em reconhecimento por sua trajetória na advocacia.

Nesta sexta-feira (19), o evento continua a partir das 9h, com painéis sobre Licenciamento Ambiental e condicionantes ESG e redução de emissões de gases de efeito estufa; Mercado de carbono e comunidades tradicionais na Amazônia; Impactos de grandes projetos no meio ambiente; e também temas como mudanças climáticas, deslocamento forçado de pessoas, e regularização fundiária.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

política

oab pará
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Política

Hana Ghassan recebe medalha do Tribunal de Contas dos Municípios

Cerimônia também marcou a entrega do novo anexo do TCM em Belém

18.09.25 23h00

POLÍTICA

Lula se reunirá com Celso Sabino após União exigir saída do governo em 24 horas

O encontro ocorre um dia após o ultimato dado pelo União Brasil, partido do ministro, para que filiados com mandato deixem o governo federal em até 24 horas

18.09.25 22h43

Política

Conferência Internacional de Direito Ambiental abre com palestra do ministro Herman Benjamin

Evento realizado pela OAB em Belém também contou com a conferência do advogado português Ludovino Lopes

18.09.25 22h22

política

Toffoli dá 10 dias para Câmara explicar tramitação da PEC da Blindagem

Ministro do STF é relator de ação de Kim Kataguiri que pede suspensão da proposta que amplia proteção judicial a parlamentares

18.09.25 22h18

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro reage à condenação do pai no STF e fala em ‘virar o jogo’

Deputado federal publicou mensagem nas redes sociais após decisão que condenou Jair Bolsonaro e outros aliados por tentativa de golpe de Estado

12.09.25 8h21

JULGAMENTO

Moraes brinca durante julgamento de Bolsonaro no STF: 'Me fizeram perder o jogo do Corinthians'

Ministro fez comentário sobre o longo voto de Fux, que o impediu de ver a partida pela Copa do Brasil

11.09.25 20h59

ataque

Filha do ministro Edson Fachin é atacada e recebe cusparada em universidade paranaense

Ela foi chamada de "lixo comunista" e atingida por uma cusparada

15.09.25 12h18

politica

Decisão do TRE-PA coloca o ex-deputado Wladimir Costa em regime semiaberto

A defesa conseguiu reduzir as penas pela metade

12.09.25 16h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda