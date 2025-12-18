Câmara Municipal de Belém encerra sessões extraordinárias após mais de 21 horas de trabalho

A Câmara Municipal de Belém (CMB) encerrou, no começo da manhã desta quinta-feira (18/12), as sessões extraordinárias após mais de 21 horas de trabalho. Todos os projetos que estavam em pauta foram aprovados.

Nay Barbalho (PP), vereadora de Belém, utilizou o Instagram e disse que se sentiu exausta com o trabalho. “(...) Estamos finalizando a missão dada, que foi votar todos os projetos encaminhados pela prefeitura. Fizemos a nossa parte votando com aquilo que a gente acredita”, contou.