Celso Sabino tenta interceder pelo setor do turismo na reforma tributária, afirma colunista

O deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA), próximo de ser oficialmente nomeado como ministro do Turismo, segundo o colunista do Metrópoles Igor Gadelha, buscou intervir em favor do setor durante as discussões da reforma tributária na Câmara.

Na última quarta-feira (5/7), Sabino solicitou ao relator da reforma, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), que incluísse no texto uma redução de 50% na alíquota dos impostos aplicados ao turismo.

O pedido foi feito durante uma reunião da bancada do União Brasil com Aguinaldo. O relator ainda está trabalhando para conquistar apoio suficiente para que a proposta seja aprovada em plenário.

No Palácio do Planalto, há expectativa de que a troca no comando do Ministério do Turismo seja concretizada ainda nesta semana, segundo o colunista. Lula pretende substituir Daniela Carneiro no cargo, visando consolidar o apoio do partido União Brasil na Câmara.