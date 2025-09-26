Celso Sabino informou ao União Brasil que deixará ministério de Lula nesta sexta (26)

O ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil), comunicou à executiva nacional do partido que irá deixar o cargo no governo Lula nesta sexta-feira (26/09). A decisão ainda depende de uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que não foi agendada até o momento.

Sabino aguarda encontro com Lula para formalizar saída

Na semana passada, Sabino já havia informado ao presidente sua intenção de pedir demissão, citando pressões internas do partido. Lula, no entanto, solicitou que ele aguardasse seu retorno de Nova York, onde participou da Assembleia Geral da ONU.

Embora o presidente tenha desembarcado em Brasília na madrugada de quinta-feira (25), ainda não houve a confirmação de um encontro com o ministro. Até agora, a saída de Sabino segue sem formalização oficial, apesar do aviso já ter sido feito ao União Brasil.

Tentativa de permanecer no cargo fracassou

Antes de optar pela saída, Sabino tentou negociar com a direção do partido uma licença partidária. A proposta permitiria que ele se afastasse formalmente da legenda, mantendo-se no ministério até o prazo legal de desincompatibilização — 3 de abril de 2026 — com o objetivo de disputar uma vaga no Senado pelo Pará. A articulação, no entanto, não teve sucesso.

De acordo com informações da CNN, Lula teria orientado ministros e assessores a dialogar com o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, para evitar a expulsão de Sabino da sigla.

Pressão do partido acelerou saída de ministros

A executiva nacional do União Brasil aprovou, por unanimidade, uma resolução que antecipou a saída de seus filiados do governo Lula, inicialmente prevista para o fim de setembro. O partido deu um prazo de 24 horas para que os ministros ligados à legenda deixassem seus cargos, sob risco de expulsão.

Indicação ao governo veio da bancada na Câmara

Celso Sabino está licenciado do mandato de deputado federal pelo União Brasil e foi indicado ao ministério pela bancada da sigla na Câmara. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), foi responsável por indicar outros dois nomes do partido para o governo: Waldez Góes (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional) e Frederico Siqueira Filho (Ministério das Comunicações).

O Grupo Liberal entrou em contato com a assessoria do ministro sobre a saída do governo Lula e aguarda o retorno.