Governo federal anuncia patrocínio de R$ 2 milhões para a realização do Círio de Nazaré

O governo federal, por meio do Ministério do Turismo, anunciou nesta terça-feira (23), em coletiva no Centro Social de Nazaré, patrocíno de R$ 2 milhões para a edição de 2025 do Círio de Nazaré, a maior procissão religiosa do Brasil e patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco. O diretor-coordenador do Círio de Nazaré 2025, Antônio Sousa, agradeceu pelo apoio financeiro do governo federal e também do governo do Estado e da Prefeitura de Belém. “O Círio cresceu tanto que despertou o interesse até do governo federal”, disse Antônio Sousa. O diretor-coordenador explica ainda que o apoio de diversas entidades não é importante apenas na realização do Círio, mas para as ações e obras sociais da igreja.

Investimento inédito no turismo religioso

O ministro do Turismo, Celso Sabino, destacou que o apoio financeiro reforça o compromisso do governo com o desenvolvimento do turismo religioso no país, que movimenta milhões de pessoas e recursos anualmente em cidades como Aparecida (SP) e Trindade (GO).

“Falamos da maior procissão religiosa do país, o lugar onde o maior número de romeiros se reúne no propósito de fé, de religiosidade, que movimenta a sociedade paraense e o turismo nessa cidade. Nós não poderíamos deixar de estar apoiando e ajudando”, afirmou Celso Sabino.

Círio como vitrine nacional

Segundo o ministro, o trabalho para viabilizar o patrocínio começou no ano passado, com a meta de consolidar a presença do governo federal entre os principais apoiadores da festividade.

“Não é qualquer patrocínio. O governo federal, através do Ministério do Turismo, se posiciona neste ano no Círio de Nossa Senhora de Nazaré como um dos maiores patrocinadores de todo o evento da diretoria da festa. Eu tenho muito orgulho e satisfação desse paraense estar assinando esse termo hoje aqui”, declarou.

Economia e fé de mãos dadas

Além do significado religioso, o Círio tem impacto direto na economia local. Hotéis, restaurantes, transportes e o comércio registram aumento significativo de demanda durante o período das romarias. O investimento federal, segundo o ministro, deve fortalecer a infraestrutura e ampliar o alcance da festa.

“Que o Círio deste ano possa ser ainda maior e melhor do que foi no ano passado”, completou Celso Sabino.