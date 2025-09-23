Círio 2025: vendas do segundo lote de ingressos para as arquibancadas já estão disponíveis

As vendas do segundo lote dos ingressos para as arquibancadas destinadas ao público que deseja assistir à passagem da Trasladação e da grande procissão de domingo do Círio 2025 começaram nesta terça-feira (23/9), por volta das 8h. A comercialização ocorre exclusivamente pelo site www.lojinhadocirio.com.br. No momento da compra, o público poderá escolher entre dois setores: Arquibancada A, localizada em frente ao Basa, e Arquibancada B, em frente ao Bradesco, que este ano será totalmente coberta. Até às 12h01, 62,92% dos ingressos já tinham sido vendidos, sendo a maior parte deles para o Círio.

A venda será limitada a até cinco ingressos por CPF, com pagamento via PIX ou cartão. Todos os ingressos serão nominais e terão QR Code impresso, medida que garante maior segurança, evita falsificações e assegura melhor controle de acesso. Não haverá meia-entrada.

Serão disponibilizados neste lote 2.500 lugares para os dois dias. Os valores permanecem os mesmos:

Trasladação: R$ 130 (setor A) e R$ 160 (setor B).

Círio: R$ 200 (setor A) e R$ 230 (setor B).

Site para compra: www.lojinhadocirio.com.br

O Círio 2025

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Até o momento, a Festa de Nazaré tem como patrocinadores master Banpará, Instituto Cultural Vale, Águas do Pará e Hydro. Como patrocinadores Alubar, CN Produções, Belágua, Belém Bioenergia Brasil, Cresol, Energéticos Bally, Econômico Comércio de Alimentos, FIEPA, Equatorial Energia, GAV Resorts, Gráfica Miriti, Guamá Resíduos, ITA Center Park, Magazine Luiza, Pag Bank, Sebrae, Rodrigues Colchões, Sudam e Tramontina. Como apoiadores master Afya Educacional, Alucar, Artemyn, Bagliolli Dammski Bulhões e Costa Advogados, Natura e Jefferson. E mais 110 apoiadores.

A cobertura do Círio de Nazaré 2025 de O Liberal tem patrocínio do Banco da Amazônia, Natura e Atacadão, Liquigás, além do apoio da Vale.