Celso Sabino deixa o Ministério do Turismo com balanço de recordes e foco no Pará

O paraense Celso Sabino entregou o cargo de ministro do Turismo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última sexta-feira (19), após um período de dois anos e dois meses à frente da pasta marcado por "recordes em várias frentes", como ele mesmo definiu. A decisão, segundo ele, foi uma “escolha pelo Pará”, sua terra natal, e foi confirmada com exclusividade à coluna Repórter 70 (R70) de O Liberal. Para a continuidade do trabalho no Ministério do Turismo (MTur), a advogada Ana Carla Lopes, também do Pará e atual secretária-executiva do MTur, assumirá o comando da pasta.

Em seu balanço de gestão, Sabino comemorou o recorde histórico de 6,8 milhões de turistas estrangeiros que visitaram o Brasil em 2025, a maior marca da série histórica antes do fim do ano. A conquista foi celebrada em Belém, no Aeroporto Internacional, com a chegada simbólica de um voo da TAP.

"Batemos a maior marca da série histórica antes mesmo do fim do ano e consolidamos o turismo como motor do desenvolvimento econômico, gerando emprego e renda para a nossa população”, comemorou.

Marcos da gestão de Sabino

Sabino destacou ainda a atuação que atraiu os olhos do mundo para a Amazônia, com a escolha de Belém como sede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). Ele citou a força-tarefa criada para organizar o evento e o empenho para garantir a presença de mais de 80 países e 140 delegações já inscritas.

Outra conquista citada foi sua eleição como o primeiro brasileiro a presidir o Conselho Executivo da ONU Turismo, inaugurando o primeiro Escritório Regional da entidade nas Américas e Caribe, no Rio de Janeiro.

No plano nacional, o ex-ministro ressaltou a ampliação da conectividade aérea, a modernização da legislação e a desburocratização de processos.

Ele também citou o programa "Conheça o Brasil: Voando" e políticas inclusivas, como o desconto de 15% para mulheres que viajam sozinhas e para professores. O crescimento do turismo interno também foi lembrado, com mais de 57 milhões de passageiros em voos nacionais apenas nos primeiros sete meses de 2025.

Protagonismo do Pará

Sabino celebrou o feito inédito de trazer para Belém o título de “Capital Mundial do Brega”, concedido pela ONU Turismo. Ele afirmou que levou a demanda pessoalmente ao organismo internacional, defendendo o brega como patrimônio imaterial e um produto cultural que movimenta a economia. “Essa vitória é de todos: músicos, compositores, cantores, das aparelhagens e do público que lota os bailes e faz o brega pulsar”, declarou.

Outro avanço foi a criação da Escola Nacional do Turismo, em Belém, em parceria com o Instituto Federal do Pará (IFPA), que já ofertou 4,7 mil vagas em cursos de capacitação. Para o ministro, a escola é um “legado concreto da COP 30” e prepara mão de obra qualificada para o esperado aumento do fluxo turístico. Sabino concluiu que o Pará ganhou protagonismo no turismo nacional e mundial.