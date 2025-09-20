Sabino confirma saída do Ministério do Turismo e diz que paraense ficará na pasta

O ministro do Turismo, o paraense Celso Sabino, confirmou com exclusividade à coluna Repórter 70 (R70) de O Liberal a sua saída da pasta. A decisão ocorre após uma longa audiência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na última sexta-feira (19). Sabino disse que a entrega do cargo atende a uma exigência do seu partido, o União Brasil.

Apesar do anúncio, Celso Sabino ainda cumpre a agenda como ministro neste fim de semana, participando inclusive do Festival do Sairé, em Santarém, que tem o apoio do Ministério do Turismo. O agora ex-ministro deve se encontrar novamente com o presidente Lula na próxima quarta-feira (24) para entregar a carta de demissão.

Escolha 'pelo Pará'

Segundo o ministro, a decisão de deixar o cargo foi uma "escolha pelo Pará", sua terra natal, e que a pasta continuará sob o comando de um paraense. A substituta de Sabino será a atual secretária-executiva do ministério, Ana Carla Lopes. A advogada já acompanha o ministro em projetos já implantados e nos programados para os próximos meses.

Sabino afirmou que sua atuação à frente do Ministério do Turismo, durante dois anos e dois meses, foi marcada por "recordes em várias frentes", destacando o título de Belém como capital mundial do brega, e a contribuição na preparação da cidade para receber a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).