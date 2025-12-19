Capa Jornal Amazônia
Lula tem discurso interrompido após problema técnico e deixa palco em Foz do Iguaçu

A transmissão feita pela EBC passou por problemas ao longo da participação do presidente

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Lula (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Um problema técnico interrompeu o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a inauguração da Ponte da Integração, que liga o Brasil e Paraguai, nesta sexta-feira, 19. Quando o presidente discursava, o microfone dele pareceu parar de funcionar e ele se retirou do palco montado pela equipe da Presidência, aparentando irritação.

A transmissão feita pela EBC passou por problemas ao longo da participação do presidente. Em determinado momento, o microfone travou. Lula ficou alguns minutos em silêncio no palco aguardando e chegou a ensaiar a volta ao discurso algumas vezes.

No fim, quando a transmissão ainda não captava áudio algum da fala do presidente, ele disse algo à plateia, entregou o microfone e saiu irritado. Foi ao encontro de militantes que estavam na lateral do palco.

A equipe do Estadão/Broadcast procurou a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) para perguntar a origem do problema técnico e se o discurso será retomado, mas não obteve retorno.

Durante o tempo que Lula conseguiu discursar, que foi de cerca de nove minutos, ele afirmou que a construção de ponte em Foz do Iguaçu tem como intenção fazer com que as economias brasileira e paraguaia cresçam. O presidente também aproveitou para alfinetar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Isso significa que, para nós brasileiros e para o Paraguai, o que interessa para nós é que as duas economias cresçam. Tem presidente querendo construir muro para pobre não atravessar para o seu país. Tem gente querendo fazer guerra para não permitir que outro passe do seu lado, nós aqui, latino-americanos, dizemos ao mundo que nós somos da paz", afirmou.

A ponte inaugurada por Lula liga a cidade brasileira de Foz do Iguaçu (PR) e a paraguaia Presidente Franco. A partir deste sábado, as vias estarão liberadas para o tráfego de caminhões. Em um vídeo divulgado pela Presidência, Lula disse que na região do Mercosul não se fala em guerra, e, sim, em paz. A citação dele foi em referência à tensão militar entre os Estados Unidos e a Venezuela, no Mar do Caribe.

Lula permanecerá em Foz do Iguaçu até este sábado para participar da reunião do Conselho do Mercosul. O encontro entre chefes de Estado não vai ocorrer como esperado, já que não haverá a assinatura do acordo entre o bloco econômico sul-americano e a União Europeia.

