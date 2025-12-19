Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Congresso aprova Orçamento de 2026 com cortes sociais e fundo eleitoral turbinado

Texto validado prevê superávit de R$ 34,5 bilhões, mas reduz verbas do Auxílio Gás e Pé-de-Meia para acomodar R$ 61 bilhões em emendas

Gabriel da Mota
fonte

Sessão conjunta com deputados e senadores foi realizada nesta sexta-feira (19) para a votação do Orçamento de 2026 (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

O Congresso Nacional aprovou, nesta sexta-feira (19), a peça orçamentária que guiará as contas públicas em 2026. Em uma votação simbólica que antecede o recesso parlamentar, deputados e senadores deram aval a um texto que desenha um superávit primário de R$ 34,5 bilhões, mas que também expõe escolhas difíceis: para garantir um volume recorde de emendas e um fundo eleitoral robusto, programas sociais sensíveis sofreram reduções significativas. O projeto segue agora para sanção presidencial.

Cortes atingem programas sociais e previdência

Sob a relatoria do deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL), o Orçamento de 2026 impôs uma realidade mais austera a bandeiras históricas do governo Lula (PT). Na comparação com o projeto original enviado pelo Executivo, o programa Auxílio Gás sofreu um corte de cerca de R$ 300 milhões, enquanto o incentivo educacional Pé-de-Meia perdeu R$ 436 milhões. A tesoura do relator também alcançou a seguridade social, com uma redução projetada de R$ 6,2 bilhões em benefícios previdenciários e cortes no abono salarial e no seguro-desemprego.

Onde a tesoura passou

Benefícios previdenciários: redução de R$ 6,2 bilhões

Pé-de-meia: corte de R$ 436 milhões

Seguro-desemprego: corte de R$ 391 milhões

Auxílio gás: corte de R$ 300 milhões

Abono salarial: corte de R$ 207 milhões

Fundo eleitoral quintuplica em ano de voto

Se por um lado houve aperto nos benefícios sociais, por outro, o ano eleitoral de 2026 garantiu recursos fartos para as campanhas políticas. O texto aprovado prevê R$ 4,9 bilhões para o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, um salto expressivo em relação à proposta original do governo, que reservava "apenas" R$ 1 bilhão para essa finalidade.

Além disso, o poder de articulação dos parlamentares ficou evidente na reserva de R$ 61 bilhões para emendas. Deste montante, R$ 49,9 bilhões são de execução obrigatória (individuais, de bancada e de comissão), com um calendário acelerado: 65% desses valores deverão ser pagos até julho, garantindo liquidez antes do pleito.

Disparidade entre ministérios chama atenção

A distribuição dos recursos entre as pastas também revela as prioridades orçamentárias. Enquanto o Ministério da Previdência Social detém a maior fatia do bolo, com R$ 1,146 trilhão, pastas voltadas a minorias e pautas identitárias operam com orçamentos comparativamente modestos. O Ministério da Igualdade Racial, por exemplo, terá R$ 203,4 milhões para trabalhar durante todo o ano, o menor valor entre as esplanadas listadas.

A aprovação ocorreu na última semana de atividades legislativas, evitando o desgaste ocorrido em 2025, quando o Orçamento só foi sancionado em abril. O texto final estabelece ainda um piso de investimentos de R$ 83 bilhões (0,6% do PIB) e destina R$ 1,83 trilhão para o refinanciamento da dívida pública.

Top 5 maiores e menores orçamentos

Maiores

Previdência social: R$ 1,146 trilhão

Desenvolvimento social: R$ 302,8 bilhões

Saúde: R$ 271,2 bilhões

Educação: R$ 233,6 bilhões

Defesa: R$ 142 bilhões

Menores

Igualdade racial: R$ 203,4 milhões

Pesca e aquicultura: R$ 270 milhões

Empreendedorismo: R$ 355,3 milhões

Mulheres: R$ 377,3 milhões

Direitos humanos: R$ 575,2 milhões

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

congresso nacional

emendas parlamentares

orçamento

projeto de lei orçamentária anual

2026
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Parlamentares pedem prorrogação da CPI do INSS por mais quatro meses

19.12.25 21h38

eita!

Lula tem discurso interrompido após problema técnico e deixa palco em Foz do Iguaçu

A transmissão feita pela EBC passou por problemas ao longo da participação do presidente

19.12.25 20h12

Alckmin diz que é cedo para falar sobre eleições de 2026 e defende debate sobre escala 6x1

19.12.25 18h18

LEGISLATIVO

Congresso aprova Orçamento de 2026 com cortes sociais e fundo eleitoral turbinado

Texto validado prevê superávit de R$ 34,5 bilhões, mas reduz verbas do Auxílio Gás e Pé-de-Meia para acomodar R$ 61 bilhões em emendas

19.12.25 17h31

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

tumulto

Manifestantes invadem Câmara de Belém contra votação de pacote que inclui reajuste de IPTU

Vereadores foram convocados para votar o pacote de projetos na manhã desta quarta-feira (17/12)

17.12.25 10h48

INVESTIGAÇÃO

Flavio Dino autoriza buscas em apartamento do deputado Antônio Doido

Medida faz parte da Operação Igapó, da Polícia Federal

16.12.25 13h26

ELEIÇÕES 2026

Helder Barbalho tem 50,8% das intenções de voto e lidera disputa para o Senado no Pará

Levantamento do Paraná Pesquisas mostra Éder Mauro em segundo e Celso Sabino em terceiro; margem de erro é de 2,6 pontos percentuais

17.12.25 8h00

POLÍTICA

Após cassação, Eduardo Bolsonaro diz que perda do mandato é 'medalha de honra'

A Mesa Diretora da Casa cassou o mandato de Eduardo por faltas

19.12.25 11h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda