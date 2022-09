Jair Bolsonaro em Belém: veja como foi a passagem do candidato pela capital

Na passagem por Belém nesta quinta-feira (22), o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) fez um discurso destacando pontos de sua gestão no Executivo Federal e de sua posição política. Além disso, Bolsonaro demonstrou estar confiante na vitória nas eleições deste ano. “Vamos ganhar no primeiro turno", declarou ele para os eleitores no ato político-eleitoral realizado na avenida Visconde de Souza Franco (Doca).

Bolsonaro chegou por volta das 10h20 no local, após participar de uma motocarreata pela cidade. Na chegada, ele cumprimentou os apoiadores no trajeto até o palco, onde correligionários e políticos de sua base de apoio buscaram espaço e tempo para discursar. Porém, apenas Toni Cunha (PSC), que concorre à reeleição para deputado estadual; Delegado Caveira (PL), deputado estadual que tenta uma vaga na Câmara Federal; os deputados federais e candidatos à reeleição Joaquim Passarinho (PL) e Éder Mauro (PL), o candidato a senador Mário Couto (PL) e o senador Zequinha Marinho, que concorre ao Governo do Estado tiveram a oportunidade de falar rapidamente antes do presidente.

Ele começou afirmando que, mesmo com dois anos de pandemia, “o Brasil é exemplo para o mundo na sua economia” e defendeu sua gestão frente à crise sanitária. “Eu, durante a pandemia, não fechei uma só casa de comércio no Brasil. Eu sempre disse que devemos defender e cuidar das pessoas e também evitar que o desemprego se abata em nosso país. Fizemos o nosso papel. Gastamos R$ 700 bilhões em 2020, vencemos, dobramos essa página e agora estamos no caminho do futuro de forma concreta”, afirmou.

Jair Bolsonaro também enfatizou alguns resultados de seu mandato na Presidência da República. “Quem esperava a gasolina estar abaixo de R$ 5 no Brasil? Trabalho nosso junto ao Congresso Nacional. Trabalho realmente com afinco. Vamos enfrentar o terceiro mês com inflação negativa. Somos admirados no mundo todo, somos uma grande potência e cuidamos também dos mais humildes, dos mais necessitados. Hoje, temos um Auxílio Brasil que equivale a três vezes o valor Bolsa Família. Isso só é possível porque é um governo que não rouba, não tem corrupção e respeita o seu povo”, completou.

Em outro momento, ele acenou diretamente aos segmentos mais conservadores, realçando sua agenda de pautas morais. “O estado pode ser laico, mas o seu presidente é cristão e nós, diferentemente do outro candidato, nós defendemos a vida desde a sua concepção. Nós dizemos não ao aborto. Nós dizemos não à ideologia de gênero, nós dizemos não à legalização das drogas”, frisou Bolsonaro.

Além disso, o presidente não poupou ataques ao seu principal adversário nessas eleições, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Fiquem tranquilos. O Lula continuará no lixo da história. Este cara nunca mais vai roubar o povo brasileiro. Ser honesto não é virtude, é obrigação de qualquer cidadão”, destacou ele, que também criticou o atual governo paraense. “Somos um país fantástico e esse estado é um dos estados mais ricos do Brasil, mas infelizmente muito mal administrado”, pontuou Bolsonaro manifestando apoio às candidaturas de Mário Couto ao Senado e Zequinha Marinho ao Governo.

“A todos vocês, só tenho a agradecer o apoio que tive em 2018, e tenho certeza que o apoio será dobrado por ocasião das eleições de 2 de outubro. E o que é melhor, nós vamos ganhar no primeiro turno!”, disse o presidente encerrando o breve discurso de cerca de sete minutos. “O nosso lema é Deus, pátria, família e liberdade. E, juntos, mantaremos o Brasil livre e próspero”, concluiu.

Apesar do discurso rápido, em virtude de outros compromissos presidenciais e de campanha, a presença do político e a sua saudação aos eleitores mais conservadores animou apoiadores como a cirurgiã dentista Hewelline Lima. “É muito emocionante vir participar desse evento porque o Bolsonaro reavivou o nosso patriotismo. Até os ribeirinhos cheios de bandeiras, vindo no barquinho ver o presidente porque ele reavivou isso. Ninguém quer mais o ‘vermelho’. Nós somos Deus, pátria e família. Nós, bolsonaristas, prezamos isso”, afirmou a eleitora que acompanhou o comício acompanhada do marido e amigos.

O evento encerrou antes das 11h. De Belém, Bolsonaro viajou para Manaus (AM), onde participou de um seminário de lançamento da rede 5G na capital durante a tarde e de um comício à noite.