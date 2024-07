Bolsonaro teve de aguardar liberação de rodovia bloqueada no Pará

Evento político com a participação de Jair Bolsonaro programado para esta terça-feira (02/6), em Parauapebas, sofreu atraso por conta de um bloqueio na PA-275, organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O ex-presidente e sua comitiva foram obrigados a aguardar no acostamento da pista, junto a outros condutores de veículos, pela liberação do trânsito. Ainda não há informações sobre a causa da manifestação.

Nas redes sociais, apoiadores divulgaram fotos de Bolsonaro na estrada. O ex-presidente completou, nesta terça, três dias de visitas ao Pará, participando de eventos políticos.

No momento do bloqueio, Bolsonaro estava acompanhado de parlamentares do Partido Liberal (PL), a exemplo do deputado estadual Rogério Barra, que gravou um vídeo, publicado nas redes sociais, informando que "o MST havia bloqueado a estrada para impedir que o ex-presidente entrasse em Parauapebas".

"O MST montou um bloqueio para tentar barrar a entrada do Jair e Michele Bolsonaro aqui dentro de Parauapebas. Os patriotas se mobilizaram, botaram esses terroristas para correr e o Bolsonaro já está entrando, aqui na cidade, para fazer uma festa gigante dentro do município de Parauapebas", disse o deputado, em vídeo postado no seu perfil e que circulou na tarde de hoje.

O deputado federal, Éder Mauro (PL/PA) também publicou um vídeo nas redes sociais sobre a interdição da rodovia estadual. "MST bloqueia PA para que Bolsonaro não passe junto com Michelle e o comboio para Parauapebas. Grupos de patriotas tomaram conhecimento e vieram até o local, junto com a polícia militar, a avenida já desbloqueada, e nós vamos passar para o evento em Parauapebas. Essa é a democracia relativa e ditadura que os comunistas, que estão no poder, fazem com o estado do Pará", diz o delegado Éder Mauro.

Em um outro vídeo, aparece uma discussão entre o grupo de trabalhadores rurais e a comitiva de parlamentares e apoiadores de Bolsonaro. Um homem, entre os trabalhadores, sob uma pequena tenda, no meio da rua, é acusado de portar uma faca. Mas, ele nega. levantando a camisa e mostrando que não tem a faca.

O deputado Éder Mauro pergunta aos trabalhadores rurais quanto eles receberam em dinheiro para estar ali, mas o grupo diz que está no local por conta própria, reivindicando regularização de terras.