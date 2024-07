VÍDEO: Em evento no Pará, Bolsonaro liga para Tarcísio para mostrar obra iniciada na gestão passada

Após a passagem pela capital paraense neste domingo, 30, o ex-presidente Jair Bolsonaro participou, na manhã desta segunda-feira (01/07), de um ato político em São Geraldo do Araguaia, na região sudeste paraense. Lá, Bolsonaro foi recebido pela população e apoiadores, que movimentaram as ruas do município.

Jair Bolsonaro, acompanhado do pré candidato a prefeitura de Belém, Eder Mauro, esteve próximo da ponte sobre o Rio Araguaia, na BR-153/PA/TO, na divisa dos estados de Tocantins e Pará. O ex-presidente compartilhou nas redes sociais, o momento em que, por vídeochamada, falou com Tarcísio Freitas, ex ministro da infraestrutura do governo Bolsonaro, mostrando a obra que está em processo final.

Ainda hoje (01), durante a tarde, Bolsonaro irá participar de uma motocarreata em Marabá, seguida de evento político na Praça Duque de Caxias, onde o deputado estadual Toni Cunha será anunciado como pré-candidato para o executivo marabaense.

Na terça-feira (02/07), o ex-presidente cumprirá agenda política em Parauapebas.