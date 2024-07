Bolsonaro retorna a Marabá e almoça com apoiadores antes de motociata

Após visitar o município de São Geraldo do Araguaia, na manhã desta segunda-feira (1°) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue cumprindo agenda no Pará. Nesta tarde, o ex-presidente chegou a Marabá, onde almoça com apoiadores.

Ainda nesta segunda-feira, durante a tarde, Bolsonaro irá participar de uma motocarreata em Marabá, seguida de evento político na Praça Duque de Caxias, onde o deputado estadual Toni Cunha será anunciado como pré-candidato para o executivo marabaense.

Na próxima terça-feira (02/07), o ex-presidente cumprirá agenda política em Parauapebas.

