Vídeo: casal Bolsonaro tem evento político ao ar livre em Marabá

No início da noite desta segunda-feira (01.07), o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro e a esposa, Michelle Bolsonaro, vão participar de um evento político ao ar livre, em uma praça do município de Marabá.

VEJA MAIS

Dezenas de apoiadores aguardavam o casal no local, e, Bolsonaro chegou na garupa de uma das motocicletas da motociata, formada por eleitores e simpatizantes do PL, legenda do ex-presidente.

O evento em Marabá integra a agenda política de Bolsonaro e Michelle, no Pará, com foco na indicação de pré-candidaturas do PL para as prefeituras paraenses.

A visita faz parte de ações estratégicas do Partido Liberal para as Eleições Municipais em outubro deste ano, quando vão ser eleitos prefeitos e vereadores.