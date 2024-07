Bolsonaro faz jogo em lotérica no Pará e é cercado por apoiadores

No terceiro dia de compromissos no Pará, o ex-presidente da República Jair Bolsonaro fez uma rápida parada em Eldorado dos Carajás, antes de seguir para Parauapebas, onde participará um evento político. Em Eldorado, ele entrou em uma lotérica e foi cercado por apoiadores que aguardavam na cidade.

"Bolsonaro veio fazer uma fezinha aqui na lotérica e olha só o que aconteceu aqui na cidade de Eldorado dos Carajás", declarou o deputado estadual Rogério Barra (PL), em vídeo publicado nas redes sociais. "Foi só um joguinho da Mega-Sena e olha só o que aconteceu com a cidade. Esse homem arrasta multidão aonde quer que ele passe", disse.

Bolsonaro e a esposa, a ex-primeira-dama Michelle, chegaram ao Pará no último domingo (30.06) para uma agenda de três dias no estado, que incluiu o anúncio de pré-candidatos do PL nas eleições municipais de outubro. Nesta terça-feira, ele participa do lançamento da pré-candidatura do médico Felipe Augusto, que vai disputar a prefeitura em Parauapebas.