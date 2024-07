Casal Bolsonaro visita Parauapebas e Canaã dos Carajás no 3º dia pelo Pará

Na manhã desta terça-feira (02/07), Jair e Michelle Bolsonaro completam o terceiro dia de visita ao Pará, e são esperados no ato político do Partido Liberal (PL), no município de Parauapebas. O deputado federal Éder Mauro (PL/PA) gravou um vídeo divulgando, nas redes sociais, na última segunda-feira (01/07), o evento e chamando os eleitores e simpatizantes do partido para participarem do evento no sudeste estadual nesta terça.

VEJA MAIS

"Aí, amigos de Parauapebas, aqui, com o nosso pré-candidato a prefeito, Felipe, e o nosso pré-candidato a vereador, Júlio. Quero convidar todos vocês para nós estarmos, ao lado da Havan, para receber Michelle Bolsonaro e Jair Bolsonaro”, diz Éder Mauro. Em seguida, o deputado estadual Rogério Barra (PL), filho de Éder Mauro, complementa. “Todos os patriotas convocados. É o povo na rua para receber o maior líder desta nação”, diz.

O pré-candidato à prefeitura indicado por Éder Mauro é o cardiologista Felipe Augusto Francisco Borges, conhecido como Dr. Felipe. De acordo com o Partido Liberal (PL), o médico, que também é empresário, já concorreu nas eleições de 2022 como candidato ao governo do Pará e ficou em quarto lugar, entre os oito candidatos na disputa. Na ocasião, ele teve 31.402 votos, desses, 10 mil foram obtidos em Parauapebas.

O casal Bolsonaro também vai a Canaã dos Carajás, segundo fonte do PL, apesar do município não aparecer na programação oficial divulgada por Bolsonaro. O município de Canaã é vizinho de Parauapebas, cerca de 47.53 km de distância.