Bolsonaro ataca Lula em evento político em Marabá

Em Marabá, na noite desta segunda-feira (01.07), o ex-presidente Jair Bolsonaro fez um discurso de menos de sete minutos, mas com fortes ataques ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, chamado de ladrão. "Não passei a faixa porque eu não passo a faixa para ladrão. O futuro dessa garotada está sendo roubado", disse Bolsonaro.

No ato político ao ar livre, ao lado do deputado estadual, delegado Toni Cunha (PL), e de um grande grupo de crianças, Bolsonaro falou em defesa da infância, e disse que o Brasil está afundando com a dívida interna.

"É uma satisfação muito grande voltar a este município ao lado de pessoas que dão esperança para vocês. Aqui, do meu lado, nós somos os responsáveis pelo futuro dessa garotada e essa garotada lá na frente cuidará da nossa velhice. Devemos tratar bem esses que nos sucederão. Obrigado Toni Cunha pelo convite que você me fez para visitar o seu município", disse Bolsonaro logo no início do discurso.

O público o aplaudiu e, por vezes, ele foi chamado de mito, expressão que o acompanha desde a campanha presidencial do ano de 2022. "Estou sempre grato a Deus pela segunda vida que ele me deu em Juiz de Fora e também pela missão que ele me deu ao estar quatro anos à frente da presidência da República. Muita coisa fizemos, tanto é, que eu falei, nos últimos dias, que sentiriam saudades da gente", declarou.

"Hoje, o Brasil está afundando com uma dívida interna nunca vista na história desse pátria. Um país sem rumo onde o que se faz é aumentar imposto e pedir o sacrifício do seu povo. Eu fui o único presidente da República que diminuiu a carga tributária, fiz isso e mesmo assim arrecadamos cada vez mais", afirmou Bolsonaro.

Na sequência, Bolsonaro disparou: “Não passei a faixa porque eu não passo a faixa para ladrão. O futuro dessa garotada está sendo roubado. Hoje, o Brasil está afundando com uma dívida interna nunca vista na história desse pátria. Um país sem rumo onde o que se faz é aumentar imposto e pedir o sacrifício do seu povo. Eu fui o único presidente da República que diminuiu a carga tributária, fiz isso e mesmo assim arrecadamos cada vez mais".

Jair Bolsonaro agradeceu a presença de todos os apoiadores, e afirmou que tem esperança de voltar a governar o país. "O mundo todo está se mostrando conservador, está se revelando ser de direita, assim foi no parlamento europeu, assim foi na Argentina com o Milei, e agora na França com a Marine Le Pen. Será em novembro com Trump, nos Estados Unidos, e em 2026, será o Jair Bolsonaro no Brasil", destacou Bolsonaro, em discurso público em Marabá.