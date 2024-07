Bolsonaro participa de ato político em São Geraldo do Araguaia, no Pará

Após tomar café da manhã com apoiadores, o ex-presidente Jair Bolsonaro participa, na manhã desta segunda-feira (01/07), de um ato político em São Geraldo do Araguaia, na região sudeste paraense. O ato está sendo transmitido ao vivo pelas redes sociais do pecuarista Regivaldo Bala — nome escolhido para ser pré-candidato à prefeitura são-geraldense no pleito municipal deste ano — e do secretário-geral do Partido Liberal (PL) no Pará, Rogério Barra.

Em cima de um trio elétrico na avenida Beira Rio, na orla da cidade, Bolsonaro está acompanhado de apoiadores, incluindo o deputado federal Éder Mauro, anunciado neste domingo (30/06) como pré-candidato à prefeitura de Belém. Além da execução do hino nacional brasileiro, "Volta, Bolsonaro!" foi um dos gritos ecoados pelo público.

O ato político precede uma visita do ex-presidente às obras de construção da ponte Xambioá, sobre o Rio Araguaia, na rodovia federal BR-153, na divisa do Pará com o estado do Tocantins. As obras foram iniciadas durante a gestão de Bolsonaro na presidência da República.

Ainda hoje (01), durante a tarde, Bolsonaro irá participar de uma motocarreata em Marabá, seguida de evento político na Praça Duque de Caxias, onde o deputado estadual Toni Cunha será anunciado como pré-candidato para o executivo marabaense. Na terça-feira (02/07), o ex-presidente cumprirá agenda política em Parauapebas.