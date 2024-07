Em São Geraldo do Araguaia, Bolsonaro toma café com apoiadores antes de ato político

O ex-presidente Jair Bolsonaro já está em São Geraldo do Araguaia, onde participará de um ato político em apoio ao lançamento do nome de Regivaldo Bala como pré-candidato a prefeito do município, pelo PL. Bolsonaro, acompanhado da ex-primeira-dama Michelle, desembarcou por volta de 5h em Marabá e seguiu para São Geraldo do Araguaia, onde tomou café da manhã com diversos apoiadores.

Além do evento político, o ex-presidente irá aproveitar a visita à cidade para visitar as obras de construção da ponte Xambioa, sobre o Rio Araguaia, na BR-153/PA/TO - divisa dos estados de Tocantins e Pará. As obras iniciaram durante a gestão de Bolsonaro na Presidência.

Ainda nesta segunda-feira, pela tarde, ele retorna à Marabá, onde haverá uma motocarreata seguida de evento político na Praça Duque de Caxias. Nesta terça-feira (02.07), o ex-presidente cumpre agenda política em Parauapebas.