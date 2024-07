VÍDEO: Ex-presidente Jair Bolsonaro é recebido por apoiadores em Marabá

O ex-presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Marabá, no sudeste do Pará, por volta das 5h desta segunda-feira (01.07), acompanhado de políticos do PL. Ele foi recebido por apoiadores que aguardavam a chegada no aeroporto. A agenda na cidade ocorre um dia depois da passagem de Bolsonaro e da esposa, a ex-primeira-dama Michelle, por Belém, onde eles participaram de um ato político e anunciaram oficialmente o nome de Éder Mauro como pré-candidato a prefeito da capital paraense pelo PL.

Na região sudeste, o ex-presidente também vai anunciar o nome de pré-candidatos do partido em municípios do interior do Pará. Em Marabá, por exemplo, o PL lançará o deputado estadual Toni Cunha como candidato a prefeito. Bolsonaro ainda terá agenda em Parauapebas, onde deve manifestar apoio ao nome de Dr. Felipe, que deve concorrer à prefeitura pelo PL.

Conforme informações divulgadas pelo deputado estadual Toni Cunha, a agenda de Bolsonaro em Marabá inclui uma motocarreata da loja Havan, até a praça Duque de Caxias, na Velha Marabá, onde haverá um evento político.