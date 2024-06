VÍDEO: Bolsonaro e Michelle são recebidos por apoiadores em Belém

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a esposa Michelle Bolsonaro foram recepcionados por inúmeros apoiadores ao desembarcarem no Aeroporto Internacional de Belém, neste domingo (30). A chegada à capital paraense aconteceu por volta de 11h e contou com a mobilização de vários motociclistas para a tradicional “motociata”, organizada pelos bolsonaristas.

Os motociclistas seguem o casal pelas avenidas Júlio César e Pedro Álvares Cabral para cumprir o primeiro compromisso do ex-presidente na cidade, que consiste na participação do “Ato por Democracia e Liberdade”, na Avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, em Belém.

Bolsonaro e Michelle são recebidos por apoiadores no Pará Igor Mota/O Liberal Igor Mota/O Liberal Igor Mota/O Liberal Igor Mota/O Liberal Igor Mota/O Liberal Igor Mota/O Liberal Wagner Santana/O Liberal Wagner Santana/O Liberal Emilly Melo/O Liberal Emilly Melo/O Liberal Wagner Santana/O Liberal Wagner Santana/O Liberal Wagner Santana/O Liberal Wagner Santana/O Liberal Wagner Santana/O Liberal

O ato oficializa o nome do deputado federal Éder Mauro como pré-candidato do Partido Liberal à prefeitura de Belém. Após o encontro com os apoiadores, o ex-presidente segue para um almoço no distrito de Icoaraci.