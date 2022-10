Bolsonaro diz em rede social que vai liberar 13º do Auxílio Brasil a mulheres

Sem dar detalhes que como e quando vai ser viabilizado, o presidente Jair Bolsonaro (PL) compartilhou nesta segunda-feira (3), em um grupo oficial do Telegram, que vai liberar o 13º do Auxílio Brasil para mulheres. O anúncio na rede social vem um dia depois de ficar garantida a disputa de segundo turno das eleições 2022 contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o chefe do Executivo deve fazer nova aposta na economia para tentar se reeleger. As informações são da Agência Estado.

VEJA MAIS

O custo da medida seria de R$ 10,110 bilhões para dar um pagamento adicional de R$ 600 para 16,85 milhões de famílias. De acordo com informações da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do Ministério da Cidadania, as mulheres representaram 81,6% no recebimento do Auxílio Brasil em setembro. São 16,85 milhões de famílias chefiadas por mulheres que recebem o mínimo de R$ 600 do programa de transferência de renda.

Bolsonaro compartilhou a informação, revelada pelo colunista Igor Gadelha, do site Metrópoles, junto com outras notícias de viés econômico.