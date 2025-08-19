Capa Jornal Amazônia
Bancos e Lei Magnitsky: entenda a disputa entre os EUA e Moraes e o impacto da decisão de Dino

Ministro do STF limita execução de decisões estrangeiras no Brasil, gerando impasse para bancos e sanções da Lei Magnitsky

Estadão Conteúdo
fonte

Com a decisão de Dino, bancos enfrentam impasse entre o governo americano e o STF (Foto: Gustavo Moreno/STF)

Uma decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (18), colocou os bancos brasileiros diante de uma situação inédita e complexa. Dino determinou que decisões judiciais estrangeiras só podem ser executadas no Brasil mediante homologação ou por meio de mecanismos de cooperação internacional.

O despacho faz parte de um processo relacionado aos rompimentos das barragens em Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, mas pode abrir brechas para que o ministro Alexandre de Moraes recorra ao STF contra os efeitos da Lei Magnitsky, sancionada pelo governo dos Estados Unidos.

VEJA MAIS 

image Gleisi diz que decisão de Dino sobre aplicação de leis estrangeiras colocou 'pingos nos is'
Ministro afirmou que o Brasil tem sido "alvo de diversas sanções e ameaças". Governo Trump aplicou Lei Magnitsky contra Moraes

image Governo Trump diz que Moraes é 'tóxico' e reage à decisão de Dino para blindar colega do STF

A Lei Magnitsky prevê a proibição de entrada nos EUA, confisco de bens e impedimentos na prestação de serviços ao sancionado, mesmo fora do território americano. Ou seja, empresas com ativos nos EUA não podem fornecer serviços a pessoas ou entidades sancionadas, incluindo operações bancárias.

No caso de Moraes, a norma pode impactar serviços financeiros, como contas correntes e cartões de crédito, uma vez que bancos brasileiros realizam operações em dólar. Embora prevista na lei, a restrição ocorre de forma gradual, não imediata.

Com a decisão de Dino, representantes de grandes instituições financeiras relataram à Coluna do Estadão um impasse entre a determinação do governo americano e a decisão da Suprema Corte brasileira. Segundo especialistas consultados pelo Estadão, embora a legislação nacional já exija trâmites específicos para acatar decisões estrangeiras, a decisão do ministro torna incertos os próximos passos da aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes.

O governo dos EUA reagiu ao despacho de Dino. "Nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos EUA ou proteger alguém das severas consequências de descumpri-las", afirmou a Embaixada dos Estados Unidos em X, antigo Twitter.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Palavras-chave

