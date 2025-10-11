Capa Jornal Amazônia
Estados vão discutir criação de programas estaduais de mudança climática durante a COP 30

Informação foi dada pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que preside o Consórcio Brasil Verde, organizado pela iniciativa Governadores pelo Clima

Assunto será debatido durante a COP. (O Liberal)

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que também é presidente do Consórcio Brasil Verde, organizado pela iniciativa Governadores pelo Clima, informou que um dos temas que serão abordados entre os governadores durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) é a criação de planos estaduais de mudança climática para alcançar as metas estabelecidas para o Brasil.

"Nosso incentivo é que todos os estados tenham um programa estadual de mudança climática, que esse programa estadual, ele possa ser ancorado com um plano de descarbonização e um outro plano, que é o plano de adaptação para enfrentar os efeitos da mudança climática. Você precisa reduzir as emissões de carbono e de gases do efeito estufa. Ao mesmo tempo, você precisa fazer obras, obras de macrodrenagem, obra de contenção, de encosta, obra de reservação de água. Você precisa, então, fazer obras para poder fazer a adaptação a uma realidade que já acontece, que são as mudanças climáticas", declarou o gestor, em entrevista ao Grupo Liberal.

"Esse incentivo que o consórcio está fazendo é para que cada governante possa organizar as suas ações dentro desse programa e que elabore o seu plano de descarbonização e o plano de adaptação. Estamos incentivando para que cada estado possa vir aqui e apresentar essas medidas de forma organizada. Muitas vezes o Estado tem medidas, mas não estão organizadas, não têm um gestor à frente cobrando a implementação das ações. Então, tem que organizar uma metodologia", acrescentou.

Estados vão discutir criação de programas estaduais de mudança climática durante a COP 30

Informação foi dada pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que preside o Consórcio Brasil Verde, organizado pela iniciativa Governadores pelo Clima

11.10.25 17h00

Vaticano confirma encontro entre Lula e papa Leão XIV na segunda-feira, 13

11.10.25 16h33

STF tem provas contra Filipe Martins por tentativa de golpe de Estado? Confira

11.10.25 16h33

MARGEM EQUATORIAL

Governador do ES afirma que lucros da Margem Equatorial podem gerar fundo ambiental

Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, também sugere destinar investimentos para mudanças de fonte de energia.

11.10.25 16h30

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

investigação

Vice-prefeita de Marituba é exonerada da Secretaria de Educação após operação da PF

Decreto de exoneração de Bárbara Marques, assinado pela prefeita Patrícia Alencar, foi publicado nesta quinta-feira (9/10)

09.10.25 12h47

Justiça eleitoral

TRE mantém decisão que cassou mandato de Beto Faro, mas senador segue no cargo; entenda

Em nota, parlamentar reafirmou sua inocência e diz que submeterá a decisão à análise das instâncias superiores

08.10.25 10h41

Deu Ruim!

Nikolas vota errado em MP de Lula e é cobrado pelo MBL

Nikolas publicamente admitiu o erro e explicou, também pelas redes sociais, que se confundiu durante a votação

08.10.25 20h48

CONFUSÃO A BORDO?

Paulo Rocha é retirado de voo em Brasília; veja o pronunciamento do ex-senador e da Latam

A Polícia Federal foi acionada para retirar o presidente da Sudam da aeronave

22.09.25 14h49

