Estados vão discutir criação de programas estaduais de mudança climática durante a COP 30

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que também é presidente do Consórcio Brasil Verde, organizado pela iniciativa Governadores pelo Clima, informou que um dos temas que serão abordados entre os governadores durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) é a criação de planos estaduais de mudança climática para alcançar as metas estabelecidas para o Brasil.

"Nosso incentivo é que todos os estados tenham um programa estadual de mudança climática, que esse programa estadual, ele possa ser ancorado com um plano de descarbonização e um outro plano, que é o plano de adaptação para enfrentar os efeitos da mudança climática. Você precisa reduzir as emissões de carbono e de gases do efeito estufa. Ao mesmo tempo, você precisa fazer obras, obras de macrodrenagem, obra de contenção, de encosta, obra de reservação de água. Você precisa, então, fazer obras para poder fazer a adaptação a uma realidade que já acontece, que são as mudanças climáticas", declarou o gestor, em entrevista ao Grupo Liberal.

"Esse incentivo que o consórcio está fazendo é para que cada governante possa organizar as suas ações dentro desse programa e que elabore o seu plano de descarbonização e o plano de adaptação. Estamos incentivando para que cada estado possa vir aqui e apresentar essas medidas de forma organizada. Muitas vezes o Estado tem medidas, mas não estão organizadas, não têm um gestor à frente cobrando a implementação das ações. Então, tem que organizar uma metodologia", acrescentou.