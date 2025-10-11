Capa Jornal Amazônia
Vaticano confirma encontro entre Lula e papa Leão XIV na segunda-feira, 13

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva será recebido na segunda-feira, 13, pelo papa Leão XIV no Vaticano, durante passagem por Roma para compromissos internacionais. A audiência foi confirmada neste sábado (11) pelo serviço de imprensa da Santa Sé e pelo governo federal. Será o primeiro encontro entre Lula e o novo pontífice desde sua eleição para o comando da Igreja Católica.

A reunião ocorrerá enquanto o presidente brasileiro participa do Fórum Mundial da Alimentação, promovido pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), e de uma reunião presencial do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa lançada pelo G20 sob a presidência brasileira.

Esta será a quarta vez que Lula se encontra com um papa desde o início de sua trajetória política. O presidente já havia sido recebido por João Paulo II, Bento XVI e Francisco em diferentes momentos de governo.

Lula embarca para a Itália no fim da tarde deste sábado e deve retornar ao Brasil ainda na noite de segunda-feira.

Palavras-chave

LULA

PAPA LEÃO XIV

ENCONTRO
Política
