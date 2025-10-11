Governador do ES afirma que lucros da Margem Equatorial podem gerar fundo ambiental

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, estado que recebe royalties da exploração do petróleo no território, explicou que uma possibilidade para garantir a preservação ambiental é reverter uma parte dos lucros para um fundo de preservação ambiental. Segundo ele, explorar os recursos da região também é uma oportunidade de destinar investimentos para mudanças de fonte de energia.

"Dessa forma, você usa essa riqueza do petróleo, que é um combustível fóssil, para adiantar a proteção da floresta. Ter dinheiro para proteger a floresta e dinheiro para fazer a mudança de fonte de energia. Usar a força do adversário contra o adversário: usamos a força e a riqueza do petróleo para a gente lutar contra o petróleo", declarou em entrevista ao Grupo Liberal.

"Acho que o Governo Federal poderia propor aos governos estaduais da região, como Pará e Maranhão, e dos municípios, para poder fazer um fundo que vai trabalhar na proteção da floresta e na transição energética", acrescentou.