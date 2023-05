Associação Nacional de Jornais (ANJ) repudia agressões contra jornalistas por seguranças de Maduro

Após reunião no Itamaraty, nesta terça-feira (30), agentes de segurança do presidente venezuelano Nicolás Maduro e a serviço do Gabinete de Segurança Institucional da presidência brasileira agrediram jornalistas. A violência está sendo duramente criticada por instituições como a TV Globo, e a Associação Nacional de Jornais (ANJ), que emitiu nota de repúdio.

"A Associação Nacional de Jornais (ANJ) repudia com veemência as agressões contra jornalistas que procuraram uma aproximação com o presidente Nicolás Maduro, da Venezuela, ao fim da reunião de presidentes do continente em Brasília, nesta terça-feira (30)", diz a nota da ANJ.

O documento da Associação Nacional dos Jornais acrescenta que, "a violência contra a imprensa é inaceitável em uma democracia. A ANJ aguarda uma apuração rigorosa das autoridades com a devida responsabilização dos agressores, sejam eles brasileiros ou estrangeiros".

VEJA MAIS

Tudo indica que a confusão começou durante uma entrevista de Nicolás Maduro. Os seguranças tentavam impedir a aproximação de profissionais da imprensa. No empurra-empurra, um deles deu um soco no peito da repórter Delis Ortiz. No tumulto, não foi possível registrar imagens do momento da agressão.

A informação é de que outros jornalistas também foram agredidos. O autor da agressão contra Delis Ortiz, segundo testemunhas, é o agente destacado na imagem. Delis Ortiz foi levada para uma sala do Itamaraty, onde recebeu atendimento médico, e está bem.

Posicionamento do Ministério das Relações Exteriores

O Ministério das Relações Exteriores também emitiu nota, em que lamenta a agressão a profissionais de imprensa e afirma que tomará providências para apurar responsabilidades. A Secretaria de Imprensa da Presidência da República divulgou nota em que se solidariza com a jornalista Delis Ortiz e repudia toda e qualquer agressão contra jornalistas.

A nota afirma que todas as medidas possíveis serão tomadas para que esse episódio jamais se repita. A Globo repudia o ato de violência contra os jornalistas, se solidariza e aguarda as providências a serem tomadas para a punição dos responsáveis.