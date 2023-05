Brasil e Venezuela assinam atos bilaterais nesta segunda (29)

Nesta segunda-feira (29) o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que chegou ao Brasil na noite do último domingo (28), terá um encontro bilateral com presidente Luiz Inácio Lula da Silva fora do evento que reunirá todos os chefes de estado. Outros países ainda negociam ter encontros similares com o Lula, nenhum está confirmado, mas podem acontecer na próxima quarta-feira (31).

A cerimônia de assinatura de atos aconteceu no início da tarde desta segunda, seguida de um almoço em homenagem à Maduro e à primeira-dama venezuelana.

Em pronunciamento, Lula afirmou que 'brigou muito' pela Venezuela e que encontro é 'momento histórico'. "Nós reconhecemos a dívida da Venezuela e entendemos que tudo isso faz parte e continuará a fazer parte de um acordo que iremos estabelecer para garantir nossa plena integração.

Lula disse ainda que o preconceito com a Venezuela é muito grande. “Sofremos um preconceito muito grande aqui, por causa da amizade com a Venezuela. Havia discursos e mais discursos onde diziam que o Brasil ia virar Venezuela, Cuba e Argentina”, disse Lula, antes de falar que os tratados seriam em diversas áreas, como cultural, econômica, cientifica e na fronteira contra o narcotráfico.

Durante seu discurso, o presidente Maduro disse que teve um boa, proveitosa e longa conversa com o presidente Lula e com toda sua equipe. "Fizemos uma revisão de tudo que diz respeito a essa época de outro das nossas relações onde o Brasil e a Venezuela se encontravam a partir de uma vontade comum, vontade de contruir uma América do Sul em paz".

VEJA MAIS

A relação com a Venezuela havia sido rompida por Bolsonaro e agora foi retomada. O presidente Maduro lembrou o rompimento das relações entre os paises vizinhos em 2019. "Essa ideologização extrema das relações internacionais é hoje o fenômeno que consiste hoje na aplicação de fórmulas extremistas que vão para a diretita e que buscam qualificar as relações, dividindo-as, sub-dividindo e atropelando-as. E a Venezuela teve aplicação desse modelo ideológico e extremista e ainda está sendo aplicado. E isso fez com que derrepente todas as portas e todas as janelas com o Brasil fossem fechadas, ainda que fossémos e que sejamos países vizinhos".

“Hoje se abre uma nova era da relação entro o Brasil e a Venezuela”, continuou Maduro. “A Venezuela está preparada e de portas abertas para os empresários retomarem investimentos na Venezuela. Amamos a história do povo brasileiro, esperamos que nunca mais alguém feche as portas entre Brasil e Venezuela”, apontou.

Reunião com presidentes da América do Sul

Na terça- feira (30), o presidente da Venezuela participará de uma reunião com os presidentes dos países da América do Sul. O encontro será realizado ao longo de todo o dia no Itamaraty. Lula também participará de todo o evento.

A iniciativa de convidar os presidentes dos 12 países da região partiu governo brasileiro. O presidente Lula pretende apresentar aos demais líderes a criação de um novo mecanismo de coordenação que envolva todas as nações do continente sul-americano. O objetivo é restabelecer um espaço de deliberação conjunta para promover a integração regional, independentemente das divergências políticas entre os governos. Este será o primeiro encontro de todo o grupo desde 2014, quando ocorreu a última reunião da Unasul (União das Nações Sul-Americanas) com a participação de todas as nações do bloco.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).